Il royal look del giorno Sono di Kate Middleton e Letizia di Spagna gli abiti più copiati del 2020

Il royal look di settembre 2020 sfoglia la gallery Kate Middleton, 39 anni, riesce a mandare sold out qualunque cosa indossi. Nel giro di qualche ora. Ormai lo sappiamo. Quello che viene chiamato come "Kate effect" è una panacea per le casse della moda britannica. Quest'anno tre regine e una duchessa guidano la classifica delle reali più fashioniste d'Europa, secondo il primo Lyst royal Fashion Report 2020.

I Cambridge hanno incontrato Sir David Attenborough nei giardini di Kensington Palace e per l’occasione sono apparsi in pubblico con dei look ...

Nuove foto di famiglia. Kate Middleton e il Principe William hanno pubblicato su Instagram una serie di scatti inediti che li vedono insieme ai loro tre figli, il Principe George, la Principessa Charl ...

