Il retroscena | Nainggolan | solo Cagliari Alle condizioni dell’Inter

Radja Nainggolan non è stato convocato per la trasferta dell'Inter a Benevento, ufficialmente per una faringite. Ma la sua posizione resta in bilico e il suo futuro a Cagliari sempre più probabile. Di Francesco lo aspetta da sempre, convinto che presto sarà accontentato. Operazione da 12 milioni di euro, ma con obbligo di riscatto rispetto ai 15 milioni che erano stati chiesti un mese fa. Un piccolo sforzo, da fare, per consentire a Nainggolan di tornare a Cagliari. Ancora un po' di pazienza.

