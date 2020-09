Il Re Leone: sequel del film Disney in arrivo, Barry Jenkins alla regia (Di martedì 29 settembre 2020) Il film Il Re Leone, uno dei successi del 2019, avrà un sequel e Barry Jenkins sarà il regista del progetto prodotto da Disney. Il Re Leone, nella sua nuova versione fotorealistica uscita nel 2019, avrà un sequel e alla regia ci sarà Barry Jenkins, premio Oscar grazie a Moonlight. Il progetto, per ora, non ha ancora una data di uscita prevista e lo studio non ha condiviso ulteriori dettagli. Il Re Leone ha avuto nel suo cast la diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala; Donald Glover e JD McCrary interpretano Simba, rispettivamente, in versione adulta e quando è un cucciolo, James Earl Jones riprende il ruolo di Mufasa, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) IlIl Re, uno dei successi del 2019, avrà unsarà il regista del progetto prodotto da. Il Re, nella sua nuova versione fotorealistica uscita nel 2019, avrà unci sarà, premio Oscar grazie a Moonlight. Il progetto, per ora, non ha ancora una data di uscita prevista e lo studio non ha condiviso ulteriori dettagli. Il Reha avuto nel suo cast la diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala; Donald Glover e JD McCrary interpretano Simba, rispettivamente, in versione adulta e quando è un cucciolo, James Earl Jones riprende il ruolo di Mufasa, ...

LissyNeumair : La Disney annuncia il sequel del live action de Il Re leone,sembra non sarà il remake del sequel cartone ma un comp… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Re Leone: il regista di Moonlight per il sequel del film Disney - DrApocalypse : Il Re Leone, il regista di Moonlight per il prequel/sequel in live action - AcrossTheStars7 : Disney inizia a fare live action dei classici Disney. Quasi tutti i live action si rivelano FAIL TOTALI. Ultimo l… - Imperoland : BOOM! Annunciato il sequel de #IlReLeone! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Leone sequel Il Re Leone: sequel del film Disney in arrivo, Barry Jenkins alla regia Movieplayer.it Il Re Leone: annunciato il sequel live-action su Mufasa

Dopo il successo del primo film de Il Re Leone, Disney continua con la politica della riproposizione dei grandi classici d'animazione in formato live-action: come riportato da Deadline, sarebbe s ...

Il Re Leone: Barry Jenkins alla regia del sequel Disney

Il film Il Re Leone, uno dei successi del 2019, avrà un sequel e Barry Jenkins sarà il regista del progetto prodotto da Disney. Il Re Leone, nella sua nuova versione fotorealistica uscita nel 2019, av ...

Dopo il successo del primo film de Il Re Leone, Disney continua con la politica della riproposizione dei grandi classici d'animazione in formato live-action: come riportato da Deadline, sarebbe s ...Il film Il Re Leone, uno dei successi del 2019, avrà un sequel e Barry Jenkins sarà il regista del progetto prodotto da Disney. Il Re Leone, nella sua nuova versione fotorealistica uscita nel 2019, av ...