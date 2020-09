Il Re Leone: ci sarà un sequel del live-action del 2019? (Di martedì 29 settembre 2020) Secondo Variety il regista Barry Jenkins (Premio Oscar per Moonlight) è al lavoro con Disney sul sequel del live-action “Il Re Leone” La Disney è al lavoro sul sequel del film live-action “Il Re Leone”; dietro la macchina da presa il regista Barry Jenkins, che ha ricevuto il Premio Oscar per Moonlight. “Sono cresciuto con questi personaggi”, ha detto Jenkins al magazine Variety, che per primo ha lanciato la notizia del sequel; “Avere l’opportunità di lavorare con Disney per ampliare questa magnifica storia di amore, amicizia ed eredità, mentre rinnovo il mio impegno nel raccontare le vite e le anime delle persone nel contesto della ... Leggi su zon (Di martedì 29 settembre 2020) Secondo Variety il regista Barry Jenkins (Premio Oscar per Moonlight) è al lavoro con Disney suldel“Il Re” La Disney è al lavoro suldel film“Il Re”; dietro la macchina da presa il regista Barry Jenkins, che ha ricevuto il Premio Oscar per Moonlight. “Sono cresciuto con questi personaggi”, ha detto Jenkins al magazine Variety, che per primo ha lanciato la notizia del; “Avere l’opportunità di lavorare con Disney per ampliare questa magnifica storia di amore, amicizia ed eredità, mentre rinnovo il mio impegno nel raccontare le vite e le anime delle persone nel contesto della ...

LissyNeumair : La Disney annuncia il sequel del live action de Il Re leone,sembra non sarà il remake del sequel cartone ma un comp… - SimoPegaso : Io non ce la faccio Che poi sarà basato sul sequel già esistente del Re Leone? Bo - Italpress : RT @peugeotitalia: Non sarà la pioggia a fermare il Leone. #PEUGEOT308TCR sale sul podio a Magione: - peugeotitalia : Non sarà la pioggia a fermare il Leone. #PEUGEOT308TCR sale sul podio a Magione: - kryptondaddy : ... ma che giornata sarà per il Sagittario? ... e per il Leone? #ChiediloACarlo -

