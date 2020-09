Il paradiso delle signore 5: SALTO TEMPORALE il 12 ottobre, anticipazioni (Di martedì 29 settembre 2020) Ottima partenza per Il paradiso delle signore che, nel suo primo mese di messa in onda dopo la lunga pausa dovuta al lockdown, è già su ottimi livelli per quanto riguarda gli ascolti. Stiamo intanto per entrare nel mese di ottobre e nella fiction daily di Rai 1 ci saranno alcune novità.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 30 settembre 2020Cominciamo col dire che le puntate che stiamo vedendo in questo periodo sono state in larga parte realizzate dopo il periodo di stop forzato (a partire dal 30 giugno, per la precisione), ma a livello produttivo fanno ancora parte della stagione precedente: sono in pratica quei famosi ultimi 25 episodi che in assenza del Covid avremmo dovuto vedere in primavera per chiudere la stagione 4. Il ... Leggi su tvsoap (Di martedì 29 settembre 2020) Ottima partenza per Ilche, nel suo primo mese di messa in onda dopo la lunga pausa dovuta al lockdown, è già su ottimi livelli per quanto riguarda gli ascolti. Stiamo intanto per entrare nel mese die nella fiction daily di Rai 1 ci saranno alcune novità.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di mercoledì 30 settembre 2020Cominciamo col dire che le puntate che stiamo vedendo in questo periodo sono state in larga parte realizzate dopo il periodo di stop forzato (a partire dal 30 giugno, per la precisione), ma a livello produttivo fanno ancora parte della stagione precedente: sono in pratica quei famosi ultimi 25 episodi che in assenza del Covid avremmo dovuto vedere in primavera per chiudere la stagione 4. Il ...

