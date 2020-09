Il nuovo orologio milionario di Rafael Nadal ci piace tantissimo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 29 settembre 2020) Chefaccia parlare di sé non è certo una novità, ma questa volta ad attirare l'attenzione non è solo lo splendido tennis dello spagnolo a caccia al 13° titolo parigino. Agli Open di Francia, infatti, la stella del tennis si è fatto notare per essere sceso in campo con al polso un: ilRM 27-04 Tourbillondi Richard Mille. French Open Tennis. Roland-Garros 2020.PARIS, FRANCE September 26.of Spain during a practice match with Jannik Sinner of Italy on Court Philippe-Chatrier in preparation for the 2020 French Open Tennis Tournament at Roland Garros on September 26th 2020 in Paris, France. (Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty ...