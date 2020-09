Il loro “Nuovo Umanesimo” è solo dispotismo distopico transumanista

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 29 settembre 2020) Lo squallido e impresentabile quotidiano di regime denominato La Repubblica ha riportato il 27 Settembre sul proprio sito un articolo intitolato Conte: “A Firenze evento internazionale sul nuovo umanesimo”. Ebbene, non sono solito commentare o argomentare gli articoli di certi organi di disinformazione, ma questa volta non ho potuto esimermi dal farlo. Si tratta, come capirete, di una questione di principio.L’articolo in oggetto riporta una recente dichiarazione di Giuseppe Conte, rilasciata intervenendo via web nella sessione conclusiva del Festival Nazionale dell’Economia Civile “Persone, Luoghi, Comunità: l’Economia che ri-genera”, tenutosi nel capoluogo toscano, che tra le altre cose è anche la mia città.Il Cromwell di Palazzo Chigi ha testualmente dichiarato: «Firenze si dimostra la città di elezione, la ...