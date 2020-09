Il futuro della fibra ottica | tante le differenze

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Si fa presto a dire rete unica. Se ne parla molto e da molto tempo tanto che tanti – forse prematuramente – la danno già per fatta. Purtroppo, il diavolo si nasconde nei dettagli. E dei dettaglirete unica se ne parla poco, quasi per niente”. L’analisi, pubblicata sul quotidiano on line ITALIAinforma è di Francesco M. Sacco – Docente di Digital economy presso l’Università dell’Insubria e SDA Bocconi.Sacco elenca letra le reti, ricordando per esempio come Open Fiber stia realizzando “una rete di telecomunicazioni inche non ha vincoli tecnologici con il passato”. “Pertanto – osserva il docente -, può sfruttare fino in fondo tutti i vantaggi tecnologici dati dalla, ...