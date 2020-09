Il duetto di Yari Carrisi con Al Bano e Romina | reunion familiare in musica

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 settembre 2020) Ildicon AlPower arriverà, prima o poi. Lo annuncianel corso di un’intervista realizzata con Il Corriere Della Sera, in compagnia della sua nuova compagna Thea.Carisi esprime in questa occasione l’intenzione di duettare con AlPower. Non un sogno ma già una certezza: i due sono informati del progetto die di Thea e hanno già dato la loro disponibilità ad un featuring. C’è un solo problema da risolvere: manca la canzone giusta.e Thea, infatti, non vogliono cantare successi di Albensì ...