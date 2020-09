Il ds del Dortmund Zorc: “Non ci sono i requisiti legali per giocare la Champions League” (Di martedì 29 settembre 2020) Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha spiegato le sue perplessità in vista della Champions League al Frankfurter Allgemeine. Il ds del club tedesco tuona con frasi importanti a poche settimane dal via della massima competizione europea: “Credo che non ci siano assolutamente i requisiti legali per giocare queste partite – ha detto -. Se giochiamo in un’area a rischio di mercoledì, il che è probabile visto il numero di città importanti con problemi di contagi, bisognerà fare in modo che si possa giocare tranquillamente in Bundesliga il sabato successivo”. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Michael, direttore sportivo del Borussia, ha spiegato le sue perplessità in vista dellaLeague al Frankfurter Allgemeine. Il ds del club tedesco tuona con frasi importanti a poche settimane dal via della massima competizione europea: “Credo che non ci siano assolutamente iperqueste partite – ha detto -. Se giochiamo in un’area a rischio di mercoledì, il che è probabile visto il numero di città importanti con problemi di contagi, bisognerà fare in modo che si possatranquillamente in Bundesliga il sabato successivo”.

