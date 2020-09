Il delitto di Roberta Ragusa | la figlia Alessia in tv e il giornalismo senza etica

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 29 settembre 2020) Informazione-spettacolo e cronaca nera: il giornalista del Corriere della sera e scrittore (ultimo libro “Morte di un detective a Ostiense e altri delitti”) Fabrizio Peronaci lancia un appello agli avvocati e al mondo dell’informazione.della sventurata, finisce nel tritacarne mediatico (sollecitata dagli avvocati di suo padre, che mirano a strumentalizzarla per chiedere la revisione del processo) e, come prevedibile alla sua età, non coglie le immense implicazioni emotive e psicologiche del suo comportamento. La ragazza va in tv e, truccatissima, bellissima, manipolabissima, dichiara, sotto i flash delle telecamere, di essere contenta che suo padre Antonio (in carcere) sposi la sua baby sitter, Sara.La stessa che era in casa ad aiutare mamma quando lei era piccola. ...