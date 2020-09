Il calciatore Miguel Van Damme di nuovo malato di leucemia: 'La cura non funziona, ora voglio tenermi in vita il più a lungo possibile' (Di martedì 29 settembre 2020) Miguel Van Damme, portiere 27enne del Cercle Brugg e, ha annuciato che la leucemia è tornata per la terza volta , ma ora per lui non ci sono più cure. Il giovane calciatore ha spiegato in un video su ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020)Van, portiere 27enne del Cercle Brugg e, ha annuciato che laè tornata per la terza volta , ma ora per lui non ci sono; cure. Il giovaneha spiegato in un video su ...

peterkama : Un vero dramma per il calciatore colpito per la terza volta dalla malattia a cui al momento non è possibile trovare… - kappeshark : @68shoulder @Silvio_Luciani @Toro_News A Genova era un ex calciatore Miguel Veloso......che il suo a Verona lo fa. -