Il bollettino di oggi: 1.648 nuovi casi e 24 morti. Campania in testa (Di martedì 29 settembre 2020) La situazione in Italia in base al del 29 settembre 2020 . I nuovi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.648 a fronte di 90.185 , quasi 40 mila più di ieri. I morti sono stati 24, in aumento rispetto ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) La situazione in Italia in base al del 29 settembre 2020 . Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 1.648 a fronte di 90.185 , quasi 40 mila più di ieri. Isono stati 24, in aumento rispetto ...

repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 29 settembre: 1648 nuovi casi e 24 morti - Corriere : In Italia 1.648 casi e 24 morti. La Campania è la Regione più colpita - Tg3web : Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l… - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 29 settembre: 1648 nuovi casi e 24 morti [a cura di GIOVANNI GAGLIARDI] [… - Majden3 : RT @Corriere: In Italia 1.648 casi e 24 morti. La Campania è la Regione più colpita -