I South Park ritornano su Commedy Central per raccontare il mondo in tempo di pandemia

(Di martedì 29 settembre 2020) Finalmente sono tornati. Questa volta con la mascherina e il disinfettante per le mani. I personaggi del cartoon creato da Treyer e Matt Stone, di certo il più sfrontato della tv, sono pronti a scatenarsi: chi verrà preso per i fondelli questa volta? THE PANDEMIC SPECIAL, lo speciale di un’ora andrà in onda su Comedy(canale Sky 128 e in streaming su NOW TV) in prima tv assoluta e a 24 ore dalla premiere americana giovedì 1° ottobre alle 23.00 in versione sottotitolata e giovedì 8 ottobre nella versione doppiata, sempre alle 23.00, per, con gli occhi sfacciati di, ilindi. Ad animare lo speciale ci sarà Randy, il papà di Stan, chiamato a ...