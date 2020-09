I rider italiani hanno il primo rappresentante sindacale: è etiope. Just Eat (ancora) non lo riconosce (Di martedì 29 settembre 2020) E’ stato eletto il primo rappresentate dei lavoratori nella storia della gig economy in Italia. Ne parla il Fatto. Si tratta di Yiftalem Parigi, 20 anni, etiope, ma adottato in Italia da piccolo. Studia Economia all’università e nel weekend fa il rider di Just Eat. E’ stato eletto con 64 consensi ottenuti nelle urne allestite fuori ai ristoranti. Ma adesso, spiega il quotidiano, Just Eat dovrà accettare la nomina. In passato ha già dichiarato di non volere un rappresentante sindacale dei fattorini. Lui spiega: “Invieremo la notifica e poi se ci risponderanno di no faremo di tutto per ottenere il riconoscimento dell’azienda”. Yiftalem racconta la sua storia. “Ho iniziato nel 2017, con un contratto co.co.co. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) E’ stato eletto ilrappresentate dei lavoratori nella storia della gig economy in Italia. Ne parla il Fatto. Si tratta di Yiftalem Parigi, 20 anni,, ma adottato in Italia da piccolo. Studia Economia all’università e nel weekend fa ildiEat. E’ stato eletto con 64 consensi ottenuti nelle urne allestite fuori ai ristoranti. Ma adesso, spiega il quotidiano,Eat dovrà accettare la nomina. In passato ha già dichiarato di non volere undei fattorini. Lui spiega: “Invieremo la notifica e poi se ci risponderanno di no faremo di tutto per ottenere il riconoscimento dell’azienda”. Yiftalem racconta la sua storia. “Ho iniziato nel 2017, con un contratto co.co.co. ...

