I pescatori sequestrati da Haftar dimostrano che i libici si sono presi il Mediterraneo. Con i nostri soldi (Di martedì 29 settembre 2020) Stanno marcendo nelle prigioni di Haftar. Dimenticati da Palazzo Chigi e dalla Farnesina. Ostaggi di un signore della guerra che per liberarli chiede uno scambio con quattro trafficanti di esseri ... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020) Stanno marcendo nelle prigioni di. Dimenticati da Palazzo Chigi e dalla Farnesina. Ostaggi di un signore della guerra che per liberarli chiede uno scambio con quattro trafficanti di esseri ...

GabriGiammanco : I pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia devono tornare a riabbracciare le loro famiglie. Aspettiamo da… - Adnkronos : Pescatori sequestrati in #Libia, '#Haftar irremovibile: vuole calciatori-scafisti' - GDS_it : Pescatori sequestrati in Libia, prosegue il sit-in davanti Palazzo Chigi - Careddug1 : RT @Gianmar26145917: Abbiamo pagato fior di quattrini per liberare giornalisti in cerca di scoop e ragazzette che volevano emozioni forti m… - CettinaCaminiti : RT @VivianaP1511: Vanno ai funerali in passerella, sbraitano contro il fascismo ?, ma dei pescatori sequestrati se ne sbattono. #Dimaio al… -

Ultime Notizie dalla rete : pescatori sequestrati Pescatori sequestrati in Libia, "Haftar irremovibile: vuole calciatori-scafisti" Adnkronos Pesca subacquea in zona “Costa Viola”, sanzionati tre pescatori nel reggino

La normativa vieta l’utilizzo di autorespiratori per effettuare pesca subacquea, così come non è permesso l’utilizzo di fonti luminose ed attrezzature da pesca di tipo professionale ...

I pescatori sequestrati da Haftar dimostrano che i libici si sono presi il Mediterraneo. Con i nostri soldi

Stanno marcendo in prigione. Dimenticati da Palazzo Chigi e dalla Farnesina. Ostaggi di un signore della guerra che per liberarli chiede uno scambio con quattro trafficanti di esseri umani spacciati p ...

La normativa vieta l’utilizzo di autorespiratori per effettuare pesca subacquea, così come non è permesso l’utilizzo di fonti luminose ed attrezzature da pesca di tipo professionale ...Stanno marcendo in prigione. Dimenticati da Palazzo Chigi e dalla Farnesina. Ostaggi di un signore della guerra che per liberarli chiede uno scambio con quattro trafficanti di esseri umani spacciati p ...