I medici cubani che aiutarono l'Italia durante il coronavirus sono stati candidati per il Nobel per la Pace (Di martedì 29 settembre 2020) Erano arrivati in Italia il 22 marzo, nel pieno della pandemia da coronavirus che aveva messo in ginocchio il Paese, e precisamente a Crema (Cremona), in Lombardia, per aiutare nell'ospedale da campo messo in piedi nel parcheggio dell'ospedale. I medici del contingente cubano "Henry Reeve" hanno operato in Italia fino a maggio, quando l'emergenza sanitaria è rientrata. Dopo quattordici giorni di quarantena e il tampone negativo, erano ripartiti per Cuba a inizio giugno. Ora, il governo di Cuba ha ufficializzato la candidatura dei medici al Premio Nobel per la Pace. L'annuncio è stato fatto via Twitter dal presidente Miguel Díaz-Canel, che ha spiegato che il Consiglio mondiale per la Pace ha sostenuto formalmente la candidatura ...

