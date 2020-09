I medici cubani arrivati per aiutare l'Italia sono stati candidati al Nobel per la pace (Di martedì 29 settembre 2020) Tutti ricordano le immagini dei medici cubani arrivati in Italia per dare una mano contro il Coronavirus. Ora Cuba li candida al Nobel per la pace. I medici della 'brigata Henry Reeve', che sono ... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020) Tutti ricordano le immagini deiinper dare una mano contro il Coronavirus. Ora Cuba li candida alper la. Idella 'brigata Henry Reeve', che...

repubblica : Coronavirus, i medici cubani al lavoro in Lombardia candidati al Nobel per la Pace - LaStampa : I medici cubani arrivati per aiutare l'Italia candidati al Nobel per la pace - leone_alice : RT @Fortebraccionew: E’ ufficiale, i medici cubani candidati al Nobel per la Pace - thevisioncom : La brigata di medici cubani è stata candidata al Nobel per la Pace. Nei mesi scorsi, Cuba non solo ha gestito i con… - doyaksec : #Cuba E' ufficiale, i #medici cubani candidati al #Nobel per la Pace -