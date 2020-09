I giovani italiani abbandonano il nucleo familiare sempre più tardi I più precoci in Europa sono gli svedesi

Leggi su newnotizie

(Di martedì 29 settembre 2020) Glivanno via di casapiù. Peggio di noi solo Slovacchia e Croazia. Gli, invece, risultano essere i più. Che glisiano dei “bamboccioni” è notizia già ampiamente dibattuta in passato. Gli ultimi rilevamenti hanno evidenziato come gliin media nonil loroprima dei … L'articolo Iilpiù. I piùingli...