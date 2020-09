I compensi più le consulenze. All’Istituto di geofisica si fa così. Extra di 60mila euro al presidente Doglioni. La missione Casa Italia lo paga a parte come esperto (Di martedì 29 settembre 2020) Il terremoto mediatico sullo stipendio del presidente Inps, Pasquale Tridico, di certo non poteva prevederlo. Ma per descrivere il Far West Italiano sugli emolumenti degli Enti pubblici possiamo trovare un perfetto esempio proprio nell’Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia (Ingv). Una struttura che al di là del suo compito di studiare e possibilmente prevenire i terremoti, è invece molto instabile, come il nostro territorio d’altronde, e attraversata da una forte disgregazione interna, perlomeno a partire dall’arrivo alla presidenza del Prof. Carlo Doglioni (nella foto), ordinario di Geologia alla Sapienza di Roma. FELTRE, ISCHIA & C. Nell’autunno del 2016, ormai quattro anni fa, Doglioni esordì aderendo alla Struttura di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Il terremoto mediatico sullo stipendio delInps, Pasquale Tridico, di certo non poteva prevederlo. Ma per descrivere il Far Westno sugli emolumenti degli Enti pubblici possiamo trovare un perfetto esempio proprio nell’Istituto nazionale die Vulcanologia (Ingv). Una struttura che al di là del suo compito di studiare e possibilmente prevenire i terremoti, è invece molto instabile,il nostro territorio d’altronde, e attraversata da una forte disgregazione interna, perlomeno a partire dall’arrivo alla presidenza del Prof. Carlo(nella foto), ordinario di Geologia alla Sapienza di Roma. FELTRE, ISCHIA & C. Nell’autunno del 2016, ormai quattro anni fa,esordì aderendo alla Struttura di ...

