Hyundai Kona Electric - Presa per un giorno [Day 1] - VIDEO (Di martedì 29 settembre 2020) Con 484 km dichiarati lansia da autonomia si allevia. La Hyundai Kona Electric ha il grande merito di rendere meno angosciante quella caccia al tesoro che è la ricerca della colonnina, l'incubo degli automobilisti vecchio stampo. E poco importa se i chilometri effettivi, rilevati dal nostro Centro Prove, sono 360: la percorrenza garantita è comunque notevole. La Kona, poi, fa di più: è lunga il giusto, non terrorizza doverla parcheggiare ed è ospitale se si viaggia in quattro o cinque (meglio nel primo caso). accattivante esteticamente, curata nelle finiture e ricca di dotazioni nella versione top, l'Exellence. I 204 CV garantiscono prestazioni molto interessanti, specie se, come per tutte le auto a emissioni zero, parliamo di accelerazione. Insomma, la Kona racchiude ... Leggi su quattroruote (Di martedì 29 settembre 2020) Con 484 km dichiarati lansia da autonomia si allevia. Laha il grande merito di rendere meno angosciante quella caccia al tesoro che è la ricerca della colonnina, l'incubo degli automobilisti vecchio stampo. E poco importa se i chilometri effettivi, rilevati dal nostro Centro Prove, sono 360: la percorrenza garantita è comunque notevole. La, poi, fa di più: è lunga il giusto, non terrorizza doverla parcheggiare ed è ospitale se si viaggia in quattro o cinque (meglio nel primo caso). accattivante esteticamente, curata nelle finiture e ricca di dotazioni nella versione top, l'Exellence. I 204 CV garantiscono prestazioni molto interessanti, specie se, come per tutte le auto a emissioni zero, parliamo di accelerazione. Insomma, laracchiude ...

dinoadduci : Hyundai Kona Electric - Presa per un giorno [Day 1] - VIDEO - quattroruote : Con la #Hyundai #Kona #Electric torna il nostro format 'Presa per un giorno', nel quale affidiamo un'#auto… - Auto_Aziendali : ?? Nuovo appuntamento per il #LiveFleetMatching di Auto Aziendali magazine, mercoledì 30 settembre alle 11:00 ?? Prot… - Eurobin : @Downy_Birch @seocompanyhull @mikelinny @thehistoryguy Kia e-Soul and e-Niro. Hyundai Kona - ScontrinoFelice : Concorso “Vit ti premia”: vinci buoni acquisto da 500€ e una Hyundai Kona Hybrid! -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai Kona Hyundai Kona Electric: Presa per un giorno - Day 1 - Quattroruote.it Quattroruote L’emozione della E-MBT, la natura mozzafiato di paesaggi da sogno e tutta la tecnica che solo una guida esperta sa trasmettere.

Questo viaggio, che vedrà la propria alba a ottobre, ci darà modo di conoscere più da vicino i segreti dello straordinario mondo della pedalata assistita, che permette a tutti, esperti e neofiti, di v ...

Hyundai Tucson N: aspettando la variante sportiva [RENDER]

La nuova Hyundai Tucson è stata svelata a metà settembre ed arriverà nei prossimi mesi sul mercato. Ma è in arrivo anche una versione N, cioè più sportiva, del SUV del marchio coreano, probabilmente v ...

Questo viaggio, che vedrà la propria alba a ottobre, ci darà modo di conoscere più da vicino i segreti dello straordinario mondo della pedalata assistita, che permette a tutti, esperti e neofiti, di v ...La nuova Hyundai Tucson è stata svelata a metà settembre ed arriverà nei prossimi mesi sul mercato. Ma è in arrivo anche una versione N, cioè più sportiva, del SUV del marchio coreano, probabilmente v ...