"Ho registrato tutto!". UeD, clamoroso fuori onda di Tina Cipollari: ripresa a tradimento (Di martedì 29 settembre 2020) Ancora Tina Cipollari show a Uomini e Donne. Ma stavolta la Vamp di Canale 5, l'opinionista più temuta dai protagonisti del programma, non sapeva di essere ripresa. La puntata di Uomini e Donne di lunedì 29 settembre si è aperta infatti con un fuori onda di Tina Cipollari: la scena si è svolta prima della registrazione vera e propria, ma Maria De Filippi ha deciso di trasmettere tutto. Naturalmente c'entra Gemma Galgani, nemica giurata della Vamp. E infatti poco dopo è nata un'altra lite tra la dama e l'opinionista, che praticamente si scontrano a ogni puntata. Ma andiamo con ordine. Prima di dare il via al nuovo appuntamento, la regia ha trasmesso le immagini di Tina che "minaccia" ...

