Henry Cavill sarà il nuovo James Bond? Lui accetterebbe subito l’offerta

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 29 settembre 2020) No Time to Die, il film di prossima uscita al cinema, segnerà l’addio di Daniel Craig nei panni di. In molti, quindi, si chiedono chi interpreterà il celeberrimo agente 007 nelle pellicole che verranno in futuro. Un attore che di sicuro terrebbe molto a ottenere la parte è. Lui è noto per aver interpretato Superman in alcuni lungometraggi della DC e, più di recente, per il suo ruolo da protagonista in The Witcher e di Sherlock Holmes nel film Enola Holmes. La celebrità ha espresso la sua volontà e il suo desiderio durante una lunga intervista con GQ. Qui di seguito, ora, riportiamo le sue parole: In questo momento niente è ancora deciso. Vedremo cosa succederà, ma sì mi piacerebbe moltissimo essere il ...