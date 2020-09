Henry Cavill: «Io il nuovo James Bond? Sarebbe elettrizzante» (Di martedì 29 settembre 2020) A Henry Cavill i ruoli forti non sono mai dispiaciuti. E così, dopo aver vestito i panni di Superman nella nuova saga dell’Uomo di Acciaio, di Geralt di Rivia in The Witcher e di Sherlock Holmes in Enola Holmes, l’attore rincara la dose proponendosi come il nuovo volto di uno dei personaggi più amati e affascinanti del cinema: James Bond. Lo ha confessato lui stesso in una lunga intervista a GQ: quando gli è stato chiesto se si vedrebbe bene come testimone di Daniel Craig, che abbandonerà la saga di 007 dopo No Time to Die, Cavill non ci ha pensato due volte. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) A Henry Cavill i ruoli forti non sono mai dispiaciuti. E così, dopo aver vestito i panni di Superman nella nuova saga dell’Uomo di Acciaio, di Geralt di Rivia in The Witcher e di Sherlock Holmes in Enola Holmes, l’attore rincara la dose proponendosi come il nuovo volto di uno dei personaggi più amati e affascinanti del cinema: James Bond. Lo ha confessato lui stesso in una lunga intervista a GQ: quando gli è stato chiesto se si vedrebbe bene come testimone di Daniel Craig, che abbandonerà la saga di 007 dopo No Time to Die, Cavill non ci ha pensato due volte.

