Hauge è atterrato a Milano Per il norvegese domani visite e firma

Jens Petter Hauge è atterrato a Malpensa poco dopo le 16.10 con un volo proveniente da Amsterdam. E' un affare che il Milan perfezionerà domani a margine delle consuete visite mediche. Rossoneri stregati dalla sua prestazione a San Siro in occasione del match contro il Bodo Glimt.

