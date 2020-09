Hauge al Milan, il norvegese partito per l’Italia: “Passo per cui ero pronto. Emozionante giocare con Ibra” (Di martedì 29 settembre 2020) Jens-Petter Hauge sarà a brevissimo un calciatore del Milan. I rossoneri hanno trovato l’accordo con il Bodo/Glimt nella tarda serata di ieri e il norvegese è partito per l’Italia stamattina. Mancano solo visite e firma. Accordo sulla base di 5 milioni di euro, un’operazione sotto traccia, nata diversi mesi fa. La prestazione di Hauge a San Siro in Europa League, Ibra colpito da Coronavirus e l’infortunio di Rebic hanno accelerato una trattativa che sarebbe stata comunque chiusa. Il classe ’99, prima di partire alla volta di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un inviato di ‘TV2Sporten’: “Tra poco incontrerò i miei agenti, hanno tante cose da dirmi. Non so nulla del contratto, ne saprò di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Jens-Pettersarà a brevissimo un calciatore del. I rossoneri hanno trovato l’accordo con il Bodo/Glimt nella tarda serata di ieri e ilper l’Italia stamattina. Mancano solo visite e firma. Accordo sulla base di 5 milioni di euro, un’operazione sotto traccia, nata diversi mesi fa. La prestazione dia San Siro in Europa League, Ibra colpito da Coronavirus e l’infortunio di Rebic hanno accelerato una trattativa che sarebbe stata comunque chiusa. Il classe ’99, prima di partire alla volta dio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un inviato di ‘TV2Sporten’: “Tra poco incontrerò i miei agenti, hanno tante cose da dirmi. Non so nulla del contratto, ne saprò di ...

AntoVitiello : Fatta! Accordo raggiunto in serata tra il #Milan e #BodoGlimt per il trasferimento di #Hauge. Trattativa andata a buon fine. @MilanNewsit - DiMarzio : #Milan, c'è l'ok di Hauge al trasferimento: ora si cerca l'intesa definitiva con il Bodo - AntoVitiello : Ore importanti per #Hauge al #Milan. Il procuratore è a Milano e si prova a stringere. C'è anche tanta concorrenza… - lucagran : RT @SimoneCristao: #Hauge è già in volo direzione Milano. 'Il Milan è un Club enorme, tutto è diventato realtà negli ultimi giorni. Sarà e… - MilanInter241 : #Hauge è partito questa mattina presto verso Milano. Arrivo previsto tra le 10 e le 12. Prima di lasciare la Norveg… -