Ha confessato Antonio de Marco | “Ho ucciso Eleonora e Daniele perchè erano troppo felici”

(Di martedì 29 settembre 2020) Uccisi perchèfelici. E’ questo il movente del duplice omicidio di Lecce.Manta ede Santis sono stati descritti da tutti gli amici e dai parenti come due ragazzi meravigliosi, che si amavano, che progettavano un futuro insieme. E questa felicità a quanto pare avrebbe turbatode, il loro assassino, che nelle ultime ore ha, raccontando il perchè di questo gesto. “Ho fatto una cavolata . So di aver sbagliato. Li ho uccisi perchétroppi felici e per questo mi è montata la rabbia” sarebbero state queste le parole del 21enne arrestato nella tarda serata di ieri mentre era ancora in ospedale dove stava svolgendo il tirocinio. Uno studente di scienze infermieristiche ...