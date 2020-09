Guendalina Canessa innamorata | chi è il nuovo fidanzato di 10 anni più giovane

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 settembre 2020)si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione al GF. Era la settima edizione del reality e nonostante siano passati tantinessuno ha dimenticato la vamp fiorentina che è stata uno dei personaggi più indimenticabili che hanno varcato la famosa porta rossa della Casa. Ma è presto balzata agli onori della cronaca rosa per il legame, finito da, con Daniele Interrante. L’ex gieffina e l’ex tronista di UeD si sono sposati e dal loro amore è nata Chloe. Nata nel 2010, l’unica figlia dicresce a vista d’occhio e lei, che oltre a essere una influencer è una assidua frequentatrice dei salotti di Barbara D’Urso è solita postare spesso foto che la ritraggono in compagnia di ...