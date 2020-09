Grey's Anatomy 17: la prima foto di Meredith con la maschera anti Covid (Di martedì 29 settembre 2020) Nella prima foto promozionale di Grey's Anatomy 17 vediamo la protagonista Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo, con la maschera facciale anti-Covid. La prima foto promozionale di Grey's Anatomy 17, le cui riprese sono ripartite ormai da settimane, mostra la protagonista Meredith, interpretata da Ellen Pompeo, mentre si trova nei corridoi dell'ospedale con il volto completamente riparato dalla maschera anti-Covid. Gli scorsi mesi hanno stravolto i piani di produzione di Grey's Anatomy ma ormai sembra che le riprese della celebre serie tv stiano procedendo a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) Nellapromozionale di's17 vediamo la protagonista, interpretata da Ellen Pompeo, con lafacciale. Lapromozionale di's17, le cui riprese sono ripartite ormai da settimane, mostra la protagonista, interpretata da Ellen Pompeo, mentre si trova nei corridoi dell'ospedale con il volto completamente riparato dalla. Gli scorsi mesi hanno stravolto i piani di produzione di'sma ormai sembra che le riprese della celebre serie tv stiano procedendo a ...

