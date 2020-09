Green economy, OCSE: nel 2019 asset sostenibili pari a 30mila miliardi di dollari (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Una finanza sempre più eco-friendly ha bisogno di strumenti sempre più adeguati a sostenere le enormi risorse che si stanno muovendo per trasformare l’economia in un’economia Green. L’ultimo Business and Finance Outlook pubblicato oggi dall’OCSE è dedicato alla finanza “sostenibile e resiliente”, in forte crescita in tutto il mondo con l’Europa in prima fila. Secondo il report infatti alla fine del 2019 gli asset sostenibili detenuti nei primi cinque mercati mondiali (Stati Uniti, Canada, Europa, Giappone, Australia e Nuova Zelanda) hanno superato quota 30mila miliardi di dollari, più del 30% superiori a quelli registrati nel 2016. Se si guarda agli investimenti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Una finanza sempre più eco-friendly ha bisogno di strumenti sempre più adeguati a sostenere le enormi risorse che si stanno muovendo per trasformare l’economia in un’economia. L’ultimo Business and Finance Outlook pubblicato oggi dall’è dedicato alla finanza “sostenibile e resiliente”, in forte crescita in tutto il mondo con l’Europa in prima fila. Secondo il report infatti alla fine delglidetenuti nei primi cinque mercati mondiali (Stati Uniti, Canada, Europa, Giappone, Australia e Nuova Zelanda) hanno superato quotadi, più del 30% superiori a quelli registrati nel 2016. Se si guarda agli investimenti ...

M5S_Camera : Le misure del MoVimento per sostenere la green economy e abbattere l’inquinamento - deegibons : Le misure del MoVimento per sostenere la green economy e abbattere l'inquinamento - Il Blog delle Stelle… - tranellio : RT @M5S_Camera: Le misure del MoVimento per sostenere la green economy e abbattere l’inquinamento - bastaCasta : Top story: Le misure del MoVimento per sostenere la green economy e abbattere l'inquinamento - Il Blog delle Stelle… - Fa_Pe : Le misure del MoVimento per sostenere la green economy e abbattere l’inquinamento -

Ultime Notizie dalla rete : Green economy Green economy, OCSE: nel 2019 asset sostenibili pari a 30mila miliardi di dollari Il Messaggero Lavoro, dalla Regione quattro milioni per la formazione dei disoccupati

CAGLIARI. Uno stanziamento di quattro milioni di euro per l'attivazione di percorsi formativi a favore dei disoccupati. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'asses ...

Sardegna, 4 milioni per la formazione dei disoccupati

Lo stanziamento punta su green e blue economy, sviluppo delle competenze digitali, economia circolare e hospitality management ...

CAGLIARI. Uno stanziamento di quattro milioni di euro per l'attivazione di percorsi formativi a favore dei disoccupati. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'asses ...Lo stanziamento punta su green e blue economy, sviluppo delle competenze digitali, economia circolare e hospitality management ...