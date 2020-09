Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta piange da sola in giardino (VIDEO) (Di martedì 29 settembre 2020) Risveglio di lacrime per Maria Teresa Ruta. La conduttrice, infatti, questa mattina è scoppiata in un pianto liberatorio mentre faceva colazione con una merendina in giardino. Rivolgendosi a distanza al Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad uno sfogo che sembra la conseguenza alla lunga diretta (emotivamente impegnativa) di ieri sera:Però così non è giusto, Grande Fratello, ché leggi nell'animo delle persone, le canzoni, la musica... Come fai? 29 settembre 2020 12:29. Leggi su blogo (Di martedì 29 settembre 2020) Risveglio di lacrime per. La conduttrice, infatti, questa mattina è scoppiata in un pianto liberatorio mentre faceva colazione con una merendina in. Rivolgendosi a distanza alVip, si è lasciata andare ad uno sfogo che sembra la conseguenza alla lunga diretta (emotivamente impegnativa) di ieri sera:Però così non è giusto,, ché leggi nell'animo delle persone, le canzoni, la musica... Come fai? 29 settembre 2020 12:29.

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : Un saluto speciale dal nostro Paolo Brosio... per lui, gli auguri più affettuosi da tutta la grande famiglia di Gra… - simone_paciello : Comunque credo di non aver mai pianto così tanto guardando il Grande Fratello. Ormai mi commuovo anche quando Alfon… - gmlavolpe : RT @Libero_official: #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi… - CorriereUmbria : Grande Fratello Vip, Flavio Briatore contro Elisabetta Gregoraci: 'Se vuole essere autonoma rinunci ai miei soldi.… -