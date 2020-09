Grande Fratello VIP 2020: Paolo Brosio commosso, ha sconfitto il Covid (Di martedì 29 settembre 2020) In molti si sono chiesti come mai Paolo Brosio non fosse entrato nella casa del Grande Fratello VIP 2020 nonostante fosse stato annunciato nel cast ufficiale dei concorrenti di questa edizione. In un paio di occasioni, Alfonso Signorini ci aveva spiegato che Paolo Brosio aveva avuto un problema di salute e che avrebbe dovuto proseguire con un ricovero in ospedale. Un annuncio insolitamente troppo generico per il direttore di un settimanale di gossip. Ci sono volute tre puntate di prima serata per scoprire dalla viva voce del padrone di casa del programma cosa è realmente accaduto a Paolo Brosio: il giornalista è stato recluso in un ospedale in quanto stava osservando un periodo di quarantena dovuta alla sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020) In molti si sono chiesti come mainon fosse entrato nella casa delVIPnonostante fosse stato annunciato nel cast ufficiale dei concorrenti di questa edizione. In un paio di occasioni, Alfonso Signorini ci aveva spiegato cheaveva avuto un problema di salute e che avrebbe dovuto proseguire con un ricovero in ospedale. Un annuncio insolitamente troppo generico per il direttore di un settimanale di gossip. Ci sono volute tre puntate di prima serata per scoprire dalla viva voce del padrone di casa del programma cosa è realmente accaduto a: il giornalista è stato recluso in un ospedale in quanto stava osservando un periodo di quarantena dovuta alla sua ...

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : Un saluto speciale dal nostro Paolo Brosio... per lui, gli auguri più affettuosi da tutta la grande famiglia di Gra… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - indisguise_A : Dayane nera come Tommy contro il Grande Fratello #GFVIP - Sandysspizza : RT @annullataa: Comunque il grande fratello sta realmente mandando avanti una che dice frasi razziste 'Io sono italiana e cucino nel pulito… -