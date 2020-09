Graduatoria test di medicina | oggi i risultati ufficiali

Leggi su zon

(Di martedì 29 settembre 2020) Verrà pubblicata a breve dal portale Cineca ladefinitiva deiditenutisi lo scorso 3 settembre. In attesa del via libera del MIUR Per i futuri camici bianchi l’attesa è finita. A breve verranno infatti pubblicati ideldieffettuato lo scorso 3 settembre. Stando a quanto comunicato nei giorni scorsi,29 settembre verranno comunicati a tutti i candidati che hanno sostenuto il, inominativi con relativi punteggi e le graduatorie delle singole università. Per adesso, il Cineca, il portale a cui è affidato il compito di comunicare idel, è in attesa del via libera del MIUR per la ...