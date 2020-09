Gossip Uomini e Donne, Clarissa Marchese: “Ecco perché siamo scappati da Miami” (Di martedì 29 settembre 2020) All’improvviso, senza nessuna avvisaglia, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono tornati dagli Stati Uniti assieme alla loro piccola Arya. Per la precisione la coppia, tra le più amate mai uscite da Uomini e Donne, si è trasferita da Miami, dove vive già da un paio d’anni quando è nata la loro primogenita. E a spiegare il motivo di questa decisione inaspettata è stata l’ex tronista di Uomini e Donne. Clarissa Marchese e Federico Gregucci in fuga dagli Stati Uniti Clarissa Marchese ha precisato che dopo la nascita di Arya, avvenuta lo scorso 11 marzo, la pandemia di Covid-19 ha preso piede anche negli Stati Uniti e questo ha fatto sì che lei e Federico ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 settembre 2020) All’improvviso, senza nessuna avvisaglia,e Federico Gregucci sono tornati dagli Stati Uniti assieme alla loro piccola Arya. Per la precisione la coppia, tra le più amate mai uscite da, si è trasferita da Miami, dove vive già da un paio d’anni quando è nata la loro primogenita. E a spiegare il motivo di questa decisione inaspettata è stata l’ex tronista die Federico Gregucci in fuga dagli Stati Unitiha precisato che dopo la nascita di Arya, avvenuta lo scorso 11 marzo, la pandemia di Covid-19 ha preso piede anche negli Stati Uniti e questo ha fatto sì che lei e Federico ...

