Gossip News: Luca Argentero svela il finale di Doc, Gemma e Nicola la lite finale (Di martedì 29 settembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Luca Argentero e gli spoiler su Doc, del confronto tra Gemma e Nicola, del perché la sorella di Elettra Lamborghini sia mancata al matrimonio e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Luca Argentero: Arriva diretto da Luca Argentero un super spoiler sul finale di Doc-nelle tue mani: “Sarà clamoroso, un finale grandissimo”. Adesso sì che siamo curiosi! Gemma E Nicola: La storia tra i due è ufficialmente chiusa. Mentre ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo die gli spoiler su Doc, del confronto tra, del perché la sorella di Elettra Lamborghini sia mancata al matrimonio e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Arriva diretto daun super spoiler suldi Doc-nelle tue mani: “Sarà clamoroso, ungrandissimo”. Adesso sì che siamo curiosi!: La storia tra i due è ufficialmente chiusa. Mentre ...

MaurizioTorchi2 : RT @Libero_official: #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi… - geraci_gabriele : RT @Libero_official: #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi… - lasara_81 : #Briatore ha commentato le dichiarazioni della #Gregoraci al #GFVIP #gfvip2020 - mtvitalia : Il figlio di Eugenie di York sarà il nono bisnipote della regina Elisabetta e per ora solo due non hanno titoli rea… - Vincenz90668603 : RT @Libero_official: #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi… -