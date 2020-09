Google e il mondo del lavoro: cambia i suoi uffici e limita Meet (Di martedì 29 settembre 2020) Sundar Pichai è definito da Business Insider una delle persone dell’anno più influenti del mondo. In effetti, il Ceo di Google è stato video intervistato da Time 100. “Vedo il futuro decisamente più flessibile” ha dichiarato Sundar e parla di un mondo lavorativo, soprattutto tecnologico, che non ha paura di sperimentare. Con i dipendenti si studiano modelli ibridi che stimolano la creatività e la produttività andando in contro alle esigenze umane. Quindi, più tempi, più spazio, meno controllo, la vicinanza degli affetti e della famiglia anche quando si lavora. Il rapporto e la collaborazione con i colleghi non viene esclusa, Google ha tantissimi strumenti che vengono usati dai suoi stessi dipendenti. Il lavoro ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 settembre 2020) Sundar Pichai è definito da Business Insider una delle persone dell’anno più influenti del. In effetti, il Ceo diè stato video intervistato da Time 100. “Vedo il futuro decisamente più flessibile” ha dichiarato Sundar e parla di unlavorativo, soprattutto tecnologico, che non ha paura di sperimentare. Con i dipendenti si studiano modelli ibridi che stimolano la creatività e la produttività andando in contro alle esigenze umane. Quindi, più tempi, più spazio, meno controllo, la vicinanza degli affetti e della famiglia anche quando si lavora. Il rapporto e la collaborazione con i colleghi non viene esclusa,ha tantissimi strumenti che vengono usati daistessi dipendenti. Il...

dariabig : Ecco, ora è on line l’intervista a Elena Ferrante che mi chiedevate. - rubio_chef : Nel frattempo l’Azerbaigian bombarda gli indipendentisti armeni con armi e droni israeliani. Israele è inutile se n… - infilzata : RT @dariabig: Ecco, ora è on line l’intervista a Elena Ferrante che mi chiedevate. - ClaraA22415438 : RT @dariabig: Ecco, ora è on line l’intervista a Elena Ferrante che mi chiedevate. - IsaSardella : RT @dariabig: Ecco, ora è on line l’intervista a Elena Ferrante che mi chiedevate. -

Ultime Notizie dalla rete : Google mondo Arati Saha protagonista del Doodle di Google ANSA Nuova Europa Google come Apple: commissione del 30% obbligatoria per gli acquisti in app

Il Play Store applicherà più rigidamente le regole per le transazioni su applicazioni che utilizzano il sistema di pagamento di Mountain View ...

Bob Dylan torna in radio, uno show sul whiskey

NEW YORK - Dopo un decennio e 100 episodi Bob Dylan torna a fare il Dj sulla radio: un episodio di due ore (il doppio dell'ora solita) a tema whiskey in onda sulla emittente satellitare Sirius XM e ad ...

Il Play Store applicherà più rigidamente le regole per le transazioni su applicazioni che utilizzano il sistema di pagamento di Mountain View ...NEW YORK - Dopo un decennio e 100 episodi Bob Dylan torna a fare il Dj sulla radio: un episodio di due ore (il doppio dell'ora solita) a tema whiskey in onda sulla emittente satellitare Sirius XM e ad ...