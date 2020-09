God of War: Cory Barlog molto critico sulla gestione dell'emergenza COVID-19 e si scaglia contro i no-mask (Di martedì 29 settembre 2020) A distanza di quasi un anno, la pandemia da COVID-19 colpisce ancora tutti i paesi del mondo e soprattutto gli USA dove ad oggi sono risultati positivi più di 7 milioni di persone, con poco più di 200.000 persone decedute.Purtroppo tra le persone colpite da questo virus c'è anche il padre di Cory Barlog, il creatore di God of War il quale, esasperato dalla gestione della pandemia in America, si è sfogato su Twitter criticando aspramente anche la parte di coloro che non credono a questo virus, chiamati "No mask". "A causa di quel truffatore bugiardo e della sua cricca", Barlog si riferisce a Donald Trump, accusato di fare poco o niente per questa emergenza sanitaria, "troppe persone soffrono - DA SOLI - in ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020) A distanza di quasi un anno, la pandemia da-19 colpisce ancora tutti i paesi del mondo e soprattutto gli USA dove ad oggi sono risultati positivi più di 7 milioni di persone, con poco più di 200.000 persone decedute.Purtroppo tra le persone colpite da questo virus c'è anche il padre di, il creatore di God of War il quale, esasperato dallaa pandemia in America, si è sfogato su Twitter criticando aspramente anche la parte di coloro che non credono a questo virus, chiamati "No". "A causa di quel truffatore bugiardo ea sua cricca",si riferisce a Donald Trump, accusato di fare poco o niente per questasanitaria, "troppe persone soffrono - DA SOLI - in ...

