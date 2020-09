Giuseppe Conte all’assemblea di Confindustria con il presidente Carlo Bonomi | la diretta tv

matteosalvinimi : ?? La mia intervista a “Il Tempo” sul mio processo di sabato a Catania, leggetela e se vi piace condividete e comme… - Rinaldi_euro : Guido Crosetto pessimista sul futuro dell'Italia: 'Giuseppe Conte ci farà fallire, siamo all'ultima chiamata' - Inter : KICK OFFLa conferenza di inizio stagione di mister Antonio Conte e del CEO sport Giuseppe Marotta - cpetacci : RT @DanelliGiusepp3: Tutti muti? - paolaokaasan : RT @DanelliGiusepp3: Tutti muti? -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

ROME, SEP 29 - Confindustria President Carlo Bonomi told Premier Giuseppe Conte on Tuesday that failure is not an option when it comes to the government's use the money from the EU Recovery Fund. "Dec ...(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Servono scelte per l'Italia del futuro. Scelte anche controvento. Serve il coraggio del futuro", dice all'assemblea di Confindustria il leader degli industriali, Carlo Bonomi, ...