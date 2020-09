Giorgia Meloni nominata alla guida dei Conservatori Europei

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 settembre 2020)elettadei. È la prima donna are un partito Ue. Come riporta il Corriere della Sera, la leader di Fratelli d’Italia ora guiderà l’Ecr, che riunisce ie riformisti ma che in Europa si tengono a distanza sia dai sovranisti (quello di Matteo Salvini e Marine Le Pen) sia dai popolari (quello di Silvio Berlusconi). Scrive il Corriere:Il partito deie riformisti, fondato nel 2009 dopo la creazione dell’omonimo gruppo al Parlamento europeo, .. oltre ad essere un importante punto di riferimento per la destra europea, ha rapporti di gemellaggio per così dire con i maggiori partiti ...