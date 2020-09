Giorgia ammaliante e misteriosa su Instagram | «Ci fai volare anche senza ali!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 29 settembre 2020) Ogni giornoincanta i suoi fan con la sua splendida voce. Indimenticabile è la sua prima apparizione nel 1994 al Festival di Sanremo con il brano E poi. Da dopo quel momento, la sua carriera è letteralmente decollata. Oggi, però, l’artista lasciaparole i fancon degli scatti a dir poco pazzeschi su. La cantante, infatti, è molto attiva sui social e il suo profilo è seguito da ben oltre 649 mila followers. Poche ore fa la foto dimentre si rilassa con un bagno caldo ha regalato ottimi spunti alla fervida immaginazione dei suoi ammiratori, i quali in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti. Non c’è nulla da fare, la sua innata femminilità non passa di certo inosservata. Leggi ...