Gf Vip, Selvaggia Lucarelli e Gabriel Garko. Critiche per il cachet tra GfVip e Verissimo: «60 mila euro per fare coming out» (Di martedì 29 settembre 2020) Sabato 3 ottobre Gabriel Garko sarà ospite a Verissimo. Da Silvia Toffanin, l’attore proseguirà il suo racconto iniziato al GF Vip. Garko, dopo anni di silenzio, ha deciso di fare coming out ammettendo che la sua relazione con Adua Del Vesco era finta. Ma quanto ha guadagnato per parlare della sua vita privata in tv? Secondo Selvaggia Lucarelli, la partecipazione ai due programmi di Canale 5 è costata 60 mila euro: “Garko avrà pure voglia di liberarsi, ma lo ha fatto, secondo le mie fonti, alla modica somma di 30mila euro al GF e 30mila a Verissimo” scrive la giornalista su TPI. Intanto, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 29 settembre 2020) Sabato 3 ottobresarà ospite a. Da Silvia Toffanin, l’attore proseguirà il suo racconto iniziato al GF Vip., dopo anni di silenzio, ha deciso diout ammettendo che la sua relazione con Adua Del Vesco era finta. Ma quanto ha guadagnato per parlare della sua vita privata in tv? Secondo, la partecipazione ai due programmi di Canale 5 è costata 60: “avrà pure voglia di liberarsi, ma lo ha fatto, secondo le mie fonti, alla modica somma di 30al GF e 30” scrive la giornalista su TPI. Intanto, ...

infoitcultura : Gf Vip, Selvaggia Lucarelli e Gabriel Garko. Critiche per il cachet tra GfVip e Verissimo: «60 mila euro per fare c… - adrianalandini : @Tifosoneroazzur Macchiatonda a Capalbio (Gr). Purtroppo tutti pensano Capalbio=radical chic e vip. Capalbio è molt… - infoitcultura : Gabriel Garko e il coming out al GF Vip, Selvaggia Lucarelli svela il cachet - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli: il GF Vip il nuovo bersaglio - valentinadigrav : RT @tempoweb: #Garko al #GFvip5 #SelvaggiaLucarelli smonta tutto: a valanga sul reality -