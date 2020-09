GF VIP, Petrelli ha un avversario in amore? Il like tattico di un noto volto televisivo (Di martedì 29 settembre 2020) Pretelli ha un rivale in amore? Al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci sono la coppia di questa edizione. C’è però qualcun’altro che apprezza la Gregoraci… Leggi anche Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: bacio nella notte al GF Vip? ELISABETTA GREGORACI HA LA FILA E’ bastato un solo like di Can Yaman su un post della Gregoraci per scatenare i daydreamers e i gossippari social. L’attore della seguitissima serie TV Mediaset DayDreamer ha messo un love su un post che raffigura la bella Elisabetta Gregoraci. View this post on Instagram L’avventura al @grandefratellotv continua…vi aspettiamo questa sera per seguire la puntata in diretta dalle 21.20 su canale 5! Sosteniamo insieme la nostra Eli . . #gfvip #grandefratellovip ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 settembre 2020) Pretelli ha un rivale in? Al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci sono la coppia di questa edizione. C’è però qualcun’altro che apprezza la Gregoraci… Leggi anche Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: bacio nella notte al GF Vip? ELISABETTA GREGORACI HA LA FILA E’ bastato un solodi Can Yaman su un post della Gregoraci per scatenare i daydreamers e i gossippari social. L’attore della seguitissima serie TV Mediaset DayDreamer ha messo un love su un post che raffigura la bella Elisabetta Gregoraci. View this post on Instagram L’avventura al @grandefratellotv continua…vi aspettiamo questa sera per seguire la puntata in diretta dalle 21.20 su canale 5! Sosteniamo insieme la nostra Eli . . #gfvip #grandefratellovip ...

