Gf Vip, Briatore replica alla Gregoraci: "Vuole essere autonoma? Rinunci al mio assegno" - (Di martedì 29 settembre 2020) Francesca Galici Flavio Briatore ha risposto alle esternazioni di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello, dove la showgirl sembra attratta dal coinquilino Petrelli Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip c'è grande affinità. Non si può certo dire che sia scoppiato l'amore tra loro ma è indubbia la forte attrazione fisica da entrambe le parti. L'argomento è ogni settimana oggetto di discussione durante la diretta con Alfonso Signorini, che ieri ha affrontato il discorso con i diretti interessati. In particolare, il conduttore si è voluto soffermare con la conduttrice e modella. Nonostante lei abbia negato qualunque interesse con il coinquilino, Flavio Briatore non ha gradito il suo comportamento nella Casa e si è sfogato con ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Francesca Galici Flavioha risposto alle esternazioni di Elisabettaal Grande Fratello, dove la showgirl sembra attratta dal coinquilino Petrelli Tra Elisabettae Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip c'è grande affinità. Non si può certo dire che sia scoppiato l'amore tra loro ma è indubbia la forte attrazione fisica da entrambe le parti. L'argomento è ogni settimana oggetto di discussione durante la diretta con Alfonso Signorini, che ieri ha affrontato il discorso con i diretti interessati. In particolare, il conduttore si è voluto soffermare con la conduttrice e modella. Nonostante lei abbia negato qualunque interesse con il coinquilino, Flavionon ha gradito il suo comportamento nella Casa e si è sfogato con ...

