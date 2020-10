GF Vip 5, Paolo Brosio in lacrime: “Sto male, vedo la gente morire di Coronavirus” (Di martedì 29 settembre 2020) Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno appreso che Paolo Brosio non sarebbe entrato a causa di alcuni accertamenti sulla sua salute. Dopo qualche giorno è arrivata la notizia che il giornalista era ancora in ospedale e che quindi non poteva più entrare nella casa di Cinecittà. In queste ore è spuntato il motivo: Paolo ha contratto il Coronavirus ed è stato ricoverato d’urgenza. A rivelarlo è stato il diretto interessato. Grande Fratello Vip: Paolo Brosio malato di Covid Da quando Paolo Brosio è mancato all’appello della seconda parte del cast del Grande Fratello Vip, in molti si sono chiesti il motivo. Alfonso Signorini aveva parlato di accertamenti in ospedale, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 settembre 2020) Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno appreso chenon sarebbe entrato a causa di alcuni accertamenti sulla sua salute. Dopo qualche giorno è arrivata la notizia che il giornalista era ancora in ospedale e che quindi non poteva più entrare nella casa di Cinecittà. In queste ore è spuntato il motivo:ha contratto il Coronavirus ed è stato ricoverato d’urgenza. A rivelarlo è stato il diretto interessato. Grande Fratello Vip:malato di Covid Da quandoè mancato all’appello della seconda parte del cast del Grande Fratello Vip, in molti si sono chiesti il motivo. Alfonso Signorini aveva parlato di accertamenti in ospedale, ...

infoitcultura : Paolo Brosio, il saluto al GF Vip: 'Mi avete fatto sentire meno solo' - Caramel89409333 : RT @anninavigneto: Mi confermate vero che con il taglio dei parlamentari alle prossime votazioni politiche Toninelli tornerà a fare l'assic… - MyItaly3 : Ho visto intervista a Brosio dice di aver visto tanti morti Dal 2016 a 2018 ho assistito mia madre in osped ne ho v… - clikservernet : Paolo Brosio rompe il silenzio: “Avevo il Covid, ecco perché non sono andato al Grande Fratello Vip” - Noovyis : (Paolo Brosio rompe il silenzio: “Avevo il Covid, ecco perché non sono andato al Grande Fratello Vip”) Playhitmusi… -