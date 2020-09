‘Gf Vip 5’, dopo gli attacchi subiti dal gruppo arrivano le reazioni di Franceska Pepe e Maria Teresa Ruta che si sfogano rivelando che… (Video) (Di martedì 29 settembre 2020) Ieri sera, nel corso della quinta puntata del Gf Vip, protagoniste sono state Maria Teresa Ruta e Franceska Pepe. Se quest’ultima, sin dal suo ingresso, ha attirato tutte le antipatie nei suoi confronti, la Ruta invece è venuta fuori pian piano e anche lei, oggi, non è ben vista in Casa. Questa mattina la donna si è svegliata e sola soletta, se n’è andata in giardino dove ha iniziato a piangere silenziosamente, stando ben attenta a non farsi scoprire dai suoi coinquilini. Potete guardare il Video QUI. Successivamente, è sopraggiunta Franceska con cui ha iniziato a conversare, sfogandosi (il Video QUI). Ieri sera, ricordiamo che la Pepe, immune, ha mandato Zorzi al Cucurio ... Leggi su isaechia (Di martedì 29 settembre 2020) Ieri sera, nel corso della quinta puntata del Gf Vip, protagoniste sono state. Se quest’ultima, sin dal suo ingresso, ha attirato tutte le antipatie nei suoi confronti, lainvece è venuta fuori pian piano e anche lei, oggi, non è ben vista in Casa. Questa mattina la donna si è svegliata e sola soletta, se n’è andata in giardino dove ha iniziato a piangere silenziosamente, stando ben attenta a non farsi scoprire dai suoi coinquilini. Potete guardare ilQUI. Successivamente, è sopraggiuntacon cui ha iniziato a conversare, sfogandosi (ilQUI). Ieri sera, ricordiamo che la, immune, ha mandato Zorzi al Cucurio ...

RositaAmoruso : @coccobrilloo MA COME? IO È DAI TEMPI DEL GF VIP 2 CHE NON CI RIESCO - RAGAZZO_COMUNE : RT @Mariquita_la1a: #GFVIP ?????? Flavio Briatore contro Elisabetta Gregoraci: 'Al GF Vip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allo… - ZorziGroup : RT @giul91: Elenca solo cose materiali. Infatti Elisabetta si è lamentata di altro. Se non vuoi che tuo figlio legga certe cose, non le dir… - zazoomblog : Pierpaolo Petrelli deluso dalla verità Elisabetta finti sentimenti dentro al GF Vip - #Pierpaolo #Petrelli… - MandronePeppe : #ascolti la fiction batte il gf vip (che va comunque bene) bene anche presa diretta, male Porro -

