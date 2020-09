‘Gf Vip 4’, dopo le ultime dichiarazioni di Antonella Elia sulla loro “amicizia fasulla” Adriana Volpe la sbugiarda così (Video) (Di martedì 29 settembre 2020) Le ultime dichiarazione di Antonella Elia sulla sua amicizia con Adriana Volpe sono arrivate all’orecchio della conduttrice che attraverso uno sfogo su Instagram ha voluto replicare alle parole dell’opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Antonella ha raccontato di aver chiesto ad Adriana informazioni relative allo smalto semipermanente e di non aver mai ricevuto risposta dell’ex gieffina: Ne ho sentite veramente troppe. Io la chat ce l’ho. Il 27 di aprile in effetti mi manda una bellissima fotografia di un fornelletto che le hanno dato e mi chiede come si usa. Io non solo le rispondo per iscritto, e lei mi ha risposto, ma le ho anche risposto vocalmente. La Volpe, dopo ... Leggi su isaechia (Di martedì 29 settembre 2020) Ledichiarazione disua amicizia consono arrivate all’orecchio della conduttrice che attraverso uno sfogo su Instagram ha voluto replicare alle parole dell’opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip.ha raccontato di aver chiesto adinformazioni relative allo smalto semipermanente e di non aver mai ricevuto risposta dell’ex gieffina: Ne ho sentite veramente troppe. Io la chat ce l’ho. Il 27 di aprile in effetti mi manda una bellissima fotografia di un fornelletto che le hanno dato e mi chiede come si usa. Io non solo le rispondo per iscritto, e lei mi ha risposto, ma le ho anche risposto vocalmente. La...

adryh310 : I miei fav del gf vip : Patrizia,FrancesKa,Matilde e Stefania (queen indiscusse) , Le Rutas , Massimiliano e Myriam… - pierfaviz : RT @AzzurraBarbuto: Leali espulso dal GF Vip per avere pronunciato la parola “negro”. Evidente sproporzione tra colpa e sanzione https://t.… - zazoomblog : Ma a letto.... Orribile sfondone di Elisabetta Gregoraci: bassezza (molto spinta) sullinquilino gelo al Gf Vip Vid… - zazoomblog : GF VIP Petrelli ha un avversario in amore? Il like tattico di un noto volto televisivo. E Briatore che dice? -… - Ariel2575 : RT @Mariquita_la1a: #GFVIP ?????? Flavio Briatore contro Elisabetta Gregoraci: 'Al GF Vip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allo… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Dj morta: famiglia Viviana 'parabrezza auto era già rotto prima dell'incidente' Affaritaliani.it