Genoa, un solo positivo al Covid su 14 con sintomi: oggi altri tamponi (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo le dodici nuove positività al Covid-19 accertate ieri (con undici i giocatori in isolamento domiciliare, fra cui Perin e Schone già in quarantena da qualche giorno), proseguono oggi i tamponi da parte dello staff medico del Genoa per tutti quei soggetti che negli ultimi giorni sono stati a contatto con il gruppo-squadra. Lo scopo è restringere il più possibile il cerchio. A quanto risulta, nessuno dei contagiati è stato ospedalizzato. Soltanto uno dei positivi, probabilmente un membro dello staff, avrebbe febbre e tosse. Coronavirus, altri dieci positivi dopo gli ultimi test Le notizie del giorno – 14 casi di Coronavirus in una squadra di A, un club rischia l’esclusione e la frase sulla JuveL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo le dodici nuove positività al-19 accertate ieri (con undici i giocatori in isolamento domiciliare, fra cui Perin e Schone già in quarantena da qualche giorno), proseguonoda parte dello staff medico delper tutti quei soggetti che negli ultimi giorni sono stati a contatto con il gruppo-squadra. Lo scopo è restringere il più possibile il cerchio. A quanto risulta, nessuno dei contagiati è stato ospedalizzato. Soltanto uno dei positivi, probabilmente un membro dello staff, avrebbe febbre e tosse. Coronavirus,dieci positivi dopo gli ultimi test Le notizie del giorno – 14 casi di Coronavirus in una squadra di A, un club rischia l’esclusione e la frase sulla JuveL'articolo CalcioWeb.

MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - Corriere : Genoa, non solo Perin e Schone: 14 tesserati positivi al coronavirus - rtl1025 : ?? Non solo Mattia Perin e Lasse Schone. Il #Coronavirus colpisce il #Genoa che annuncia in una nota che, 'dopo gli… - TOSADORIDANIELA : RT @gloriapoch72: Non solo il Napoli si sveglia con la notizia dei casi covid del Genoa, e dopo momenti così, leggo tifosi juventini dire c… - GenCar5 : @James_Senise @fedeedoscana è tutto un po' folle. Il solo fatto che Perin fosse positivo doveva mettere il #Genoa i… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa solo Genoa, oggi altri tamponi. Un solo positivo su 14 avrebbe sintomi da Covid-19 La Gazzetta dello Sport Genoa shock, 14 positivi al Covid-19: la Serie A trattiene il fiato

Sono saliti a quattordici i casi positivi al coronavirus nella squadra del Genoa, di cui dieci giocatori e quattro membri dello staff. Dopo i casi accertati di Lasse Schone e Mattia Perin, che avevano ...

Genoa, Faggiano: 'Chiederemo il rinvio della gara col Torino'

Le 14 positività al Covid riscontrate negli ultimi tre giorni al Genoa fanno ripiombare il mondo del calcio nell'incubo lockdown. Le notizie arrivate ieri sera dalla ...

Sono saliti a quattordici i casi positivi al coronavirus nella squadra del Genoa, di cui dieci giocatori e quattro membri dello staff. Dopo i casi accertati di Lasse Schone e Mattia Perin, che avevano ...Le 14 positività al Covid riscontrate negli ultimi tre giorni al Genoa fanno ripiombare il mondo del calcio nell'incubo lockdown. Le notizie arrivate ieri sera dalla ...