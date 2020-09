Genoa-Torino a rischio rinvio, domani Consiglio straordinario di Lega (Di martedì 29 settembre 2020) E’ stato convocato per la giornata di domani un Consiglio straordinario della Lega di Serie A, che dovrà anche prendere una posizione in merito al possibile rinvio di Genoa-Torino. Il match della terza giornata appare infatti a forte rischio dopo le 14 nuove positività al Covid-19 riscontrate nelle ultime ore nel gruppo squadra dei Genoani. Gli uomini di Maran ovviamente non si allenano da ieri e non è chiaro quando la situazione potrà cambiare. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) E’ stato convocato per la giornata diundelladi Serie A, che dovrà anche prendere una posizione in merito al possibiledi. Il match della terza giornata appare infatti a fortedopo le 14 nuove positività al Covid-19 riscontrate nelle ultime ore nel gruppo squadra deini. Gli uomini di Maran ovviamente non si allenano da ieri e non è chiaro quando la situazione potrà cambiare.

TuttoMercatoWeb : Genoa-Torino a rischio rinvio. Domani Consiglio straordinario della Lega A per valutare l'ipotesi - Marylena_88 : RT @sportface2016: #SerieA Attesa per il Consiglio straordinario di Lega previsto per domani, argomento principale il possibile rinvio di… - PagineRomaniste : Domani consiglio straordinario #LegaSerieA: ipotesi rinvio #GenoaTorino #SerieA #Genoa - emamarro : RT @sportface2016: #SerieA Attesa per il Consiglio straordinario di Lega previsto per domani, argomento principale il possibile rinvio di… - sportface2016 : #SerieA Attesa per il Consiglio straordinario di Lega previsto per domani, argomento principale il possibile rinvio… -