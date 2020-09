Genoa choc | 14 positivi al Coronavirus | paura in casa Napoli

(Di martedì 29 settembre 2020) I giocatori del club azzurro costretti a sottoporsi a nuovi tamponi dopo la notizia dellatà inrossoblu: domenica è in programma il big match con la Juve. Sono saliti a quattordici i casialnella squadra del, di cui dieci giocatori e quattro membri dello staff. Dopo i casi accertati …

Agenzia_Ansa : #Genoa shock: 14 tesserati sono positivi al Coronavirus Preziosi: 'Coinvolti giocatori, staff e medici' #ANSA - SportRepubblica : Genoa choc, 14 positivi al Covid [aggiornamento delle 21:00] - Corriere : Genoa choc: 14 tesserati positivi al coronavirus. Test anche al Napoli - CalcioNapoli24 : - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Genoa shock: 14 tesserati sono positivi al Coronavirus Preziosi: 'Coinvolti giocatori, staff e medi… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa choc

Un autentico choc per il club ligure e per tutto il torneo, perché il rischio che il focolaio Genoa possa estendersi non è escluso a priori. Quanto accaduto nel Genoa darà forza al partito dei contrar ...Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio al Napoli nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Genoa, esami.