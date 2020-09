Genoa, chiuso il centro sportivo e annullato l’allenamento: domani nuovo giro di tamponi (Di martedì 29 settembre 2020) In seguito alla positività al Covid-19 di ben 14 tesserati, il Genoa ha inevitabilmente scelto la via della precauzione mettendo in cima alla liste delle priorità la salute delle persone. In attesa del nuovo giro di tamponi in programma domani mercoledì 30 settembre, il club ligure ha annullato l’allenamento in programma oggi a Pegli ed ha chiuso il centro sportivo in modo da sanificare la struttura. Inoltre, tutto il personale sarà sottoposto al tampone, a prescindere se sia stato a contatto con la squadra o meno. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) In seguito alla positività al Covid-19 di ben 14 tesserati, ilha inevitabilmente scelto la via della precauzione mettendo in cima alla liste delle priorità la salute delle persone. In attesa deldiin programmamercoledì 30 settembre, il club ligure hal’allenamento in programma oggi a Pegli ed hailin modo da sanificare la struttura. Inoltre, tutto il personale sarà sottoposto al tampone, a prescindere se sia stato a contatto con la squadra o meno.

